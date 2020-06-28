Відновлювати дорожню інфраструктуру взялися і в Америці. Та роблять це не через проблеми з автомагістралями. Так рятують економіку. І на це виділили вже трильйон доларів.

Через масштабне будівництво хочуть створити робочі місця та відновити промисловість, яка постраждала від коронавірусу. Дмитро Анопченко про те, що саме відбуватиметься у Сполучених Штатах і до чого тут політика.

Дороги у Сполучених Штатах і так хороші, але зараз їх ремонтують просто на кожному кроці. І гроші на це є. Дональд Трамп розпорядився виділити з державного бюджету, зверніть увагу, трильйон доларів. І все це на відновлення інфраструктури.

Автотраси тепер розширять, на магістралях зроблять нові розв'язки, залізничну колію оновлять, старі мости реконструюють, причому зроблять це, не припиняючи автомобільний рух, закривають лише один бік мосту і повністю розбирають стару кам'яну кладку й металеву арматуру. Паралельно з дорожниками працюватимуть зв'язківці, проводитимуть широкосмуговий інтернет у глибинку. І все це у рамках заходів для посткарантинної "реанімації" економіки. Здавалося б, такі роботи потрібні, але зовсім не першочергові. Чому ж саме тепер на них кидають кошти?

Історія повторюється. І фактично зараз роблять те, що було під час великої депресії. Замість того, щоб надавати людям допомогу, вони її все одно проїдять, вкладають у будівництво. Потрібні будматеріали, потрібен метал, працює промисловість і це перезапускає економіку.

Рівень безробіття в країні рекордний, а масштабні соцвиплати і справді розкручують інфляцію. Утім, для участі в дорожньому будівництві особливої кваліфікації часто й не потрібно, тобто "проєкт на трильйон" частково "забере" тих, хто втратив робочі місця в інших галузях. З їхніх зарплат штати й міста отримають податки, людям - нові магістралі лишаться. Тобто гроші від держави вирішуватимуть кілька завдань одночасно.

Преса пише - ці інфраструктурні проєкти задумували ще до карантину, планували запросити приватних інвесторів, надавши їм особливі умови й податкові кредити. Але зараз, схоже, робитимуть усе державним коштом. Скоро вибори, і президенту важливо показати, що це саме він про країну дбає. Усі це розуміють, але якщо з таких міркувань країна мости й дороги оновить - чому б і ні. А восени голосуватиме кожен все одно лише так, як вважає за потрібне.