Підтримка української промисловості: Юлія Світлична закликає владу допомогти Харківському котельно-механічному заводу [ Редактировать ]
Карантинні перепони. Підприємства, які ще рік тому були успішними, нині простоюють та потребують допомоги. Проєкти та плани розвитку є, міжнародні тендери виграні. Та через пандемію підписати іноземні договори не можливо. А розвиватися без цього важко, бракує грошей.
Допомогти могли б доступні кредити, та це лише бюрократична тяганина. Як вийти з кризи на одному з підприємств дізнавалися наші кореспонденти.
Харківський котельно-механічний завод. Ще вісім місяців тому підприємство працювало у три зміни. Тут проєктували та виготовляли котли для енергоблоків Зміївської, Дніпровської та Криворізької ТЕЦ, щоб перевести їх на газове вугілля, яке видобувають на Волині та Дніпропетровщині.
Олександр Греховодов генеральний директор ПАТ "Котлотрубопром":
Работал в 3 смены, переводя наши энергоблоки на наш украинский уголь газовый. В замену антрацита, который остался в Луганске и Донецке. И за 3,5 года было переведено 1,6 ГВатт мощности именно на газовые, на наши угли. Мы тогда в этой ситуации использовали свой уголь, и наши электростанции использовали уголь, т.е. деньги оставались в стране, бюджет наполнялся как энергетически, так и машиностроение.
Наразі підприємство стоїть. До проблем у машинобудуванні додалися обмеження, пов'язані з коронавірусом. Тож підписання іноземних договорів на вже виграні тендери теж відклали. На підприємстві розробили новий проєкт, пропонують виробляти енергоефективні та екологічно чисті котли для підігріву води в містах. Та для цього потрібні доступні кредитні кошти, які отримати теж важко.
Олександр Греховодов генеральний директор ПАТ "Котлотрубопром":
Предприятие начало в этой ситуации останавливать заказы, но должно все равно работать, мы должны все равно платить людям деньги, и заработную плату, и т.д. Плюс наша система налоговая, которая несовершенная, т.е. по первому событию нужно платить НДС, даже если ты не получил деньги, т.е. мы отгрузили продукцию, денег не получили, но НДС мы должны.
Допомогти донести суть цих проблем до уряду на підприємстві просять нардепа Юлію Світличну. Вона розповідає: такі проблеми у більшості промислових підприємств. Обсяги виробництва на Харківщині падають, люди не отримують зарплатню, державні монополісти збільшують заборгованість перед приватними підприємствами. А підтримки з боку держави немає.
Юлія Світлична, народний депутат України:
Ситуация критическая, поэтому здесь нужно включаться и подключать Кабинет Министров, реакции от которого на сегодняшний день нет. Да и в принципе, как и понимания, что нужно загружать отечественного производителя, и делать отечественное производство приоритетом. Поэтому сегодня пообщались с руководством завода, пообщались и с коллективом, обозначили проблемные вопросы, будем помогать промышленности. Будем поддерживать промышленный потенциал Харьковской области, будем делать все для того, чтобы индустриальный регион снова обрел свою мощь.
З весни так само просить про допомогу ще одне машинобудівне підприємство Харківщини, яке не так давно було процвітаючим - Панютинський вагоноремонтний завод. Люди потребують замовлень і готові працювати на повну.
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