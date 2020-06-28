Разъяренные футбольные фанаты напали на футболистов (видео) [ Редактировать ]
Агрессивные болельщики "Дебрецена" очень странно отреагировали на вылет команды из элитного дивизиона чемпионата Венгрии. Фанаты выбежали на поле и стали нападать на футболистов. Об этом сообщает портал Index.
"Дебрецен" в заключительном туре сезона сыграл вничью с "Пакши" (1:1), после чего семикратный чемпион страны официально покинул элитный дивизион.
После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле и начали в агрессивной манере снимать футболки с игроков, применяя силу, если те не соглашались. Диктор на стадионе просил людей остановиться, но это не помогло.
В итоге, на газон вышел отряд полиции, который отогнал фанатов обратно на трибуну. Позже туда подошли некоторые игроки "Дебрецена" и со слезами на глазах благодарили за поддержку.
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