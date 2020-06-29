Коронавирус в Киеве: количество инфицированных уменьшилось [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирусом заразились 45 человек.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, 5 пациентов смогли выздороветь, еще 2 человека погибли от коронавирусной инфекции. Всего в Киеве лабораторно подтвердили 4980 случаев COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 17 женщин, возрастом от 21 до 85 лет;
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет;
- 1 трехлетний ребенок.
Известно, что наибольшее количество заболевших зафиксировано в Шевченковском районе (10 случаев), Днепровском районе (7 человек), Соломенский и Оболонский районы - по 5 инфицированных.
Читайте еще, в Украине за сутки подтвердили более 640 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зафиксировали 43 628 инфицированных.
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