Французского премьера "выбрали" главой портового городка [ Редактировать ]
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп одержал победу в голосовании на должность градоначальника в портовом городке Гавр.
Об этом пишет DW.
По информации, Филипп получил 59% голосов таким образом обойдя кандидата от коммунистической партии.
Отмечается, что французский президент Эммануэль Макрон позравил новоиспеченного мэра, но сам премьер заявил, что будет служить французскому народу, пока президент будет ним доволен.
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