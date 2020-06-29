В Польше 28 июня состоялся первый тур очередных президентских выборов. Миссия ПАСЕ по оценке президентских выборов наблюдала за демократичностью процесса голосования в первом туре и планирует вернуться в Польшу для работы в рамках второго тура 12 июля. Об этом сообщила народный депутат, член Мониторингового комитета ПАСЕ Юлия Левочкина.

В результате ряда нарушений демократических стандартов и принципов Совета Европы, ПАСЕ в январе 2020 года открыла мониторинговую процедуру в отношении функционирования демократических институтов в Польше. Как следствие, Миссия ПАСЕ по оценке президентских выборов активно работала в Польше с 26 по 29 июня.

Комментируя первый тур выборов, Юлия Левочкина, которая вошла в состав Миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов от Группы социалистов ПАСЕ разъяснила, что согласно текущего законодательства Польши, если в первом туре ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство, через 14 дней проводится второй тур президентских выборов. По результатам обработанных на данный момент бюллетеней лидирует два кандидата - действующий президент Польши Анджей Дуда (43.67%) и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский (30.34%).

Необходимо отметить, что несмотря на условия, в которых проходило голосование - пандемия и жаркая погода - люди активно принимали участие в очном голосовании. По предварительным данным Национальной избирательной комиссии, явка составила 64.4%. Больше явка была только в 1995 году - 64,7%. Такой высокий процент демонстрирует, что люди решительно настроены участвовать в демократических процессах принятия решений

В ближайшее время Национальная избирательная комиссия Польши официально объявит о втором туре выборов, который состоится 12 июля 2020 года. ПАСЕ планирует повторно отправить Миссию. Юлия Левочкина войдет в состав Миссии ПАСЕ по оценке выборов во втором туре.

В целом, в обществе чувствуется напряжение. Очевидно, что второй тур будет проходить в условиях жесткой конкурентной борьбы. Граждане Польши понимают, что на кону будущее страны, и что именно от их решения зависит внутренняя и внешняя повестки дня Польши на ближайшие 5 лет

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