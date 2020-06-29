Підтоплені більше п'яти тисяч криниць, вода там стала непридатною для пиття

На Прикарпатті і далі ліквідовують наслідки стихії. У воді досі залишаються чотири десятка сіл. Рятувальники надають допомогу місцевим жителям. Складна ситуація склалася із питною водою.

Підтоплені більше п'яти тисяч криниць, вода там стала непридатною для пиття. Працівники обласного лабораторного центру активно дезінфікують в зоні затоплених територій.

Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області: