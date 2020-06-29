Селяни Прикарпаття залишаються без питної води [ Редактировать ]
На Прикарпатті і далі ліквідовують наслідки стихії. У воді досі залишаються чотири десятка сіл. Рятувальники надають допомогу місцевим жителям. Складна ситуація склалася із питною водою.
Підтоплені більше п'яти тисяч криниць, вода там стала непридатною для пиття. Працівники обласного лабораторного центру активно дезінфікують в зоні затоплених територій.
Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області:
Рятувальники здійснюють відкачування води із присадибних ділянок, підвалів житлових будинків, криниць, сільськогосподарських угідь. Також здійснюють розчищення річок русел, доріг, вивозять намул і сміття. найбільше зосереджено сил та засобів на території Надвірнянського району.
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