На заре эры персональных компьютеров с их мизерными графическими возможностями все было просто. Игры отличались крайне примитивной графикой, отображать которую на ЭЛТ-экранах с их невысокой частотой обновления кадров было совсем несложно, никаких технических сложностей не возникало.

Но время шло, качество графики стремительно улучшалось, а частота – росла. Результатом стала ситуация, когда монитор и видеокарта работали на разных частотах.

То есть, видеокарта отправляет на монитор готовые кадры по мере обработки, не учитывая, готов ли он их отобразить или нет. Монитор же принимает кадры через равные промежутки времени.

Как неизбежный результат возникла проблема "рваных" кадров и "артефактов". Так, монитор может отображать один кадр, содержащий вкрапления следующего. Особо остро это заметно при отображении на экране чего-либо быстро движущегося по горизонтали.

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Будем откровенны, большинство обычных пользователей в такой ситуации могут вообще ничего не заметить. Но вот у опытных геймеров с "наметанным" глазом подобное безобразие всегда вызывало, мягкое говоря, раздражение.

Появление мониторов с высокими частотами не позволило полностью избавиться от проблемы, "рваные" кадры остались, просто стали менее заметными. А "костыль" в виде технологии вертикальной синхронизации V-sync, ограничивающей максимальную частоту кадров, решил проблему лишь отчасти.

Более того, в некоторых ситуациях она скорее даже во вред. Например, когда кадры обрабатываются видеокартой медленнее, то монитор начинает как бы "заикаться", ожидая каждый новый кадр.

Не удивительно, что компании, занимающиеся разработкой графических процессоров, стали искать выход из сложившейся ситуации. Результатом стало появление двух технологий, от Nvidia и от AMD.

Собственно говоря, обе они делают одно и то же – убирают разницу между частотами монитора и видеокарты. Когда последняя работает на высоких частотах, то частота экрана также повышается.

И наоборот. Результат получается просто отличный, описать словами его трудно, куда лучше увидеть вживую.

Краткое описание технологий

Обе технологии способны значительно улучшить жизнь геймерам. Вот только подход к этому у них отличается.

Технология G-Sync — проприетарная, права на нее принадлежат создавшей ее в 2014 году компании Nvidia.

Для того, чтобы монитор мог ее поддерживать, производителю необходимо встроить в него соответствующий чип, что автоматически сказывается на стоимости устройства, подчас очень даже заметно.

Казалось бы, что это однозначный минус. Но зато таким образом обеспечивается одинаково качественная реализация технологии на всех мониторах, от самых разных производителей. По понятным причинам, стандарт G-Sync работает исключительно с видеокартами Nvidia.

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Что же касается FreeSync, то эта технология появилась в 2015 году, как ответ от AMD. Главная особенность данной технологии заключается в ее открытости и бесплатности (что и отображается в ее названии).

К тому же тут нет нужды ни в каком дополнительном "железе", все сводится фактически к программным средствам (качество реализации остается на совести производителя), а значит никаких причин для повышения стоимости мониторов также нет.

Работает технология только с видеокартами Radeon, а также со встроенными графическими ядрами AMD (во втором случае, правда, только при воспроизведении видео).

Технологии G-Sync и FreeSync продолжают непрестанно развиваться. Так, недавно были представлены новые версии, получившие, соответственно, названия G-Sync Ultimate и FreeSync Premium Pro (ранее использовалось название AMD Radeon FreeSync 2 HDR), которые поддерживаются пока только новейшими моделями мониторов.

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С каждым обновлением разработчики добавляют различные новшества, цель которых все та же – повышение качества изображения во время игры. Естественно, что обе компании описывают свои творения, как единственно правильные и лучшие.

Мониторы, поддерживающие технологию G-Sync Ultimate смогут похвастать лучшей в отрасли HDR (1000 нит), цветовым охватом DCI-P3 и превосходной контрастностью.

То есть и без того отличное качество изображения станет еще выше, как при полноэкранном, так и при оконном режимах.

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По заявлению Nvidia, она сотрудничает со многими производителями мониторов и в ближайшее время на рынке появится немало моделей с частотами от 70 до 360 Гц, поддерживающих данную технологию.

FreeSync Premium Pro – это поддержка HDR и частоты обновления в 120 Гц при разрешении не ниже Full HD. Плюс поддержка технологии компенсации низкой частоты кадров (LFC), благодаря чему изображение остается плавным даже при снижении частоты ниже допустимого минимума.

Также новая редакция технологии подразумевает повышенные требования к другим параметрам изображения, вроде улучшенной цветопередачи.

Мониторы

Обе технологии стали популярными и на рынке сегодня представлено немало поддерживающих их мониторов.

Нередко один и тот же производитель готов предложить потребителям и модели с поддержкой FreeSync, и модели с поддержкой G-Sync.

Типичный пример – компания AOC, играющая сегодня заметную роль на рынке геймерских мониторов. Так, недавно этот производитель представил две игровые модели из семейства AGON, каждая из которых поддерживает соответствующую технологию.

Старшая сверхширокая модель AG353UCG имеет внушительную диагональ в 35 дюймов, разрешение разрешение 3440x1440 (WQHD), частоту в 200 Гц и время отклика в 2 мс.

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Одной из особенностью данного монитора является поддержка технологий G-Sync Ultimate, то есть он оснащен новейшим чипом Nvidia.

27-дюймовая AG273QX имеет разрешение экрана в 2560x1440 пикселей, частоту обновления в 165 Гц и время отклика 1 мс. В данном случае поддерживается технология FreeSync Premium Pro.

Как видим, по техническим характеристикам данное решение проще, зато оно, соответственно, и доступнее. Более того, ее можно выделить именно благодаря очень хорошему соотношению стоимости и возможностей.

В лучших традициях семейства AGON, эти мониторы отличаются очень привлекательным дизайном. Экраны установлены на изящных и устойчивых подставках (форма их отличается), обеспечивающих достаточную степень подвижности. На задней панели находится узнаваемое кольцо подсветки Game Lights, которая способна подстраиваться под происходящее на экране.

Оба монитора оснащены функциями, предназначенными для геймеров, вроде предустановленных настроек для разного вида игр, прицела и регулировки уровня тени. Наличие технологии Flicker Free позволяет снизить нагрузку на глаза, что немаловажно при длительных баталиях.

Так что же выбрать?

В интернете можно найти немало статей, описывающих различные технические нюансы и подробности, а также отличия технологий.

Но на самом деле простому пользователю нет нужды лезть во все эти технологические дебри, выбор гораздо проще, чем кажется.

Все сводится к графическому адаптеру. И если у вас видеокарта от Nvidia, то берите монитор с G-Sync; если от AMD – то с поддержкой FreeSync.

И если взять решение с G-Sync, а у вас на компьютере установлен Radeon, то монитор все равно будет работать, вот только задействовать все преимущества технологи вы не сможете.

А вот обратный вариант, в принципе, возможен – начиная с 2019 года владельцы графических адаптеров Nvidia получили возможность использовать мониторы с FreeSync.

Есть, правда, определенные нюансы, не каждый монитор для этого подходит, но в целом такое допускается.

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