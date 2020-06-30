В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля "скорой" [ Редактировать ]
В Одесской области 29 июня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия наградил врачей и младших медицинских сотрудников.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Агафангел вручил церковные награды медработникам, которые борятся с пандемией коронавируса COVID - 19.
От Украинской Православной Церкви и БФ "Покров и Милосердие" медикам области были переданы два автомобиля Скорой медицинской помощи.
"Эти автомобили класса "В" оснащены всем необходимым оборудованием - дефибллиряторами, кардиографами, пульксиметрами, аспираторами, кислородными баллонами - всем, что необходимо для слаженной и успешной работы бригады "Скорой помощи". Один из автомобилей будет находится на балансе Центра медицины и катастроф Одесского областного совета, а второй - Центра особо значимых болезней Одесской области", - рассказали в Одесской епархии.
Владыка Агафангел передал автомобили директору департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталье Одарий-Захарьевой и главному врачу Одесского областного центра социально значимых болезней Светлане Есипенко - как "знак совместной успешной работы Церкви и медицинских служб во время пандемии коронавируса и как символ общего дела и совместного служения гражданскому обществу".
В своем слове владыка выразил уверенность, что эти автомобили "помогут спасти множество жизней людей и станут еще одним звеном в цепи, которая неразрывно объединит народ Украины в мире, любви и согласии".
"После церемонии награждения состоялся концерт при участии народных коллективов, Максима Ткачука, а также победителя шоу "Голос країни" протоиерея Александра Клименко, который и сам воспитывался в семье хирурга, поэтому не понаслышке знает о том, какой тяжкий крест несут медики", - отметили в Одесской епархии.
Церемония награждения состоялась на территории Свято-Покровского скита в селе Мариновка, где строится и готовится к открытию хоспис "Покров", который станет первым в Украине православным центром паллиативной медицины.
Как сообщалось ранее, в июне в Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.
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