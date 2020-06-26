Киевская горадминистрация определила места для общественных работ жителям Киева, которым суд назначит соответствующее наказание.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации, в распоряжении указаны виды оплачиваемых и бесплатных работ по решению суда.

Отмечается, что в список входят:

озеленение и улучшение санитарного состояния территорий города;

благоустройство и уборка улиц, придомовых территорий;

комплексная уборка мест общего пользования в домах;

уборка производственных помещений в школьных столовых;

уборка скверов, парков, мемориалов, памятников;

уборка улично-дорожной сети и остановок общественного транспорта;

очистка объектов городской инфраструктуры от несанкционированной рекламы;

покраска малых архитектурных форм;

работы, связанные с обслуживанием спортплощадок;

ликвидация снежных заносов;

подсобные работы.

Известно, что места для отработки наказания находятся на территории Гидропарка и музея "Пирогово".

Читайте также, стало известно, как накажут нарушителей карантина. Новую штрафную санкцию придусал фастовский градоначальник.