Преступление и наказание: чем будут заниматься проштрафившиеся киевляне [ Редактировать ]
Киевская горадминистрация определила места для общественных работ жителям Киева, которым суд назначит соответствующее наказание.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации, в распоряжении указаны виды оплачиваемых и бесплатных работ по решению суда.
Отмечается, что в список входят:
- озеленение и улучшение санитарного состояния территорий города;
- благоустройство и уборка улиц, придомовых территорий;
- комплексная уборка мест общего пользования в домах;
- уборка производственных помещений в школьных столовых;
- уборка скверов, парков, мемориалов, памятников;
- уборка улично-дорожной сети и остановок общественного транспорта;
- очистка объектов городской инфраструктуры от несанкционированной рекламы;
- покраска малых архитектурных форм;
- работы, связанные с обслуживанием спортплощадок;
- ликвидация снежных заносов;
- подсобные работы.
Известно, что места для отработки наказания находятся на территории Гидропарка и музея "Пирогово".
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