Молодая избранница известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем. Так, соответствующий пост девушка разместила в своем Instagram, прикрепив пикантное фото, где она позирует в кружевном черном боди.

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"Я не осмеливалась написать этот пост 5 месяцев. Ждала", - с такого смелого и открытого заявления начала Репяхова.

Она рассказала подписчикам о своем проблеме со здоровьем, которая мучает ее долгие годы. Екатерина призвала всех не затягивать с лечением, если проблемы есть и ни в коем случае не пытаться сэкономить на своем здоровье.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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