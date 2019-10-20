Любовница Виктора Павлика в прозрачном боди удивила публику [ Редактировать ]
Молодая избранница известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем. Так, соответствующий пост девушка разместила в своем Instagram, прикрепив пикантное фото, где она позирует в кружевном черном боди.
"Я не осмеливалась написать этот пост 5 месяцев. Ждала", - с такого смелого и открытого заявления начала Репяхова.
Она рассказала подписчикам о своем проблеме со здоровьем, которая мучает ее долгие годы. Екатерина призвала всех не затягивать с лечением, если проблемы есть и ни в коем случае не пытаться сэкономить на своем здоровье.
Фото: instagram.com/repyahovakate
Ранее сообщалось, что Ани Лорак впервые рассказала о молодом бойфренде, а также Леся Никитюк ошарашила поклонников.
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