В Украине намерены закрыть курорты [ Редактировать ]
В Украине могут закрыть курорты. Кабмин рассматривает введение дополнительных ограничений. В частности, в Одессе. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ривненской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.
И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус.
Ранее Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.
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