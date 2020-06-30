В Украине могут закрыть курорты. Кабмин рассматривает введение дополнительных ограничений. В частности, в Одессе. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ривненской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.

И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус.

Ранее Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.