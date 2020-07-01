В Украине по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля был разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на заседании Кабинета министров.

Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как отметил Малюська, ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях и отдельно ответственность юридических лиц - собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина", - уточнил он.

Напомним, что власти Киева приняли решение ужесточить карантин в столице.