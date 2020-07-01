Правительство Швеции сформировало комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с COVID-19. Страна стала одной из немногих в мире, которая не ввела жесткий карантин. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает издание The Local.

Комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендованные ограничения.

Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с пандемией по сравнению с другими странами.

Возглавит комитет Матс Мелин, ранее работавший в высшем административном суде Швеции. Также в комиссию войдут специалисты в области медицины, этики и экономики. Окончательный доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года.

Ранее мы писали, что в Кабмине отчитались, сколько потратили на борьбу с COVID-19.