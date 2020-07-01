Швеция проведет расследование действий властей против COVID-19 [ Редактировать ]
Правительство Швеции сформировало комиссию для расследования мер, принятых в стране для борьбы с COVID-19. Страна стала одной из немногих в мире, которая не ввела жесткий карантин. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает издание The Local.
Комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендованные ограничения.
Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с пандемией по сравнению с другими странами.
Возглавит комитет Матс Мелин, ранее работавший в высшем административном суде Швеции. Также в комиссию войдут специалисты в области медицины, этики и экономики. Окончательный доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года.
Ранее мы писали, что в Кабмине отчитались, сколько потратили на борьбу с COVID-19.
по теме
Как отдыхать на море в условиях пандемии: рекомендации МОЗ
Национальная служба здоровья предоставила рекомендации
Когда в Киеве ослабят карантин
При сохранении текущей динамики Киев может быть готов к ослаблению карантина в скором времени
Возвращение к жесткому карантину: в Кабмине назвали условие
Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление
Некоторые области не готовы к ослаблению карантина (список)
По состоянию на среду, 30 июня, к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 13 областей
Коронавирус в Украине: число зараженных растет
В Украине официально зарегистрированы 44 344 случая заражения