В Ровенской и Волынской областях планируется частичное восстановление движения пригородных электричек.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

По информации, курсировать начнут 10 пригородных маршрутов:

№6092 / 6091 Ровно - Львов,

№6096 / 6095 Львов - Ровно,

№6384 / 6383 Красное - Ровно - Здолбунов,

№6382 / 6381 Здолбунов - Ровно - Красное,

№6302 Березовка - Ковель,

№6307 Ковель - Березовка,

№6341 / 6342 Сарны - Здолбунов,

№6335 / 6336 Здолбунов - Сарны,

№6319 / 6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель,

№6320 / 6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка – Сарны

Отмечается, что пассажиры смогут осуществлять посадку только если в электропоезде занято менее 50% мест для сидения. Заходить можно будет только используя защитные средства.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" восстановила 50 маршрутов пригородных электричек по территории Украины.