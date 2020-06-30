"Укрзализныця" возобновляет новые маршруты пригородных электропоездов [ Редактировать ]
В Ровенской и Волынской областях планируется частичное восстановление движения пригородных электричек.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"
По информации, курсировать начнут 10 пригородных маршрутов:
- №6092 / 6091 Ровно - Львов,
- №6096 / 6095 Львов - Ровно,
- №6384 / 6383 Красное - Ровно - Здолбунов,
- №6382 / 6381 Здолбунов - Ровно - Красное,
- №6302 Березовка - Ковель,
- №6307 Ковель - Березовка,
- №6341 / 6342 Сарны - Здолбунов,
- №6335 / 6336 Здолбунов - Сарны,
- №6319 / 6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель,
- №6320 / 6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка – Сарны
Отмечается, что пассажиры смогут осуществлять посадку только если в электропоезде занято менее 50% мест для сидения. Заходить можно будет только используя защитные средства.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" восстановила 50 маршрутов пригородных электричек по территории Украины.
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