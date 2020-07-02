Офис президента отреагировал заявлением на отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия. У президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно деятельности НБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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В Офисе президента подчеркнули, что правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".