Бразилія - друга у світі за кількістю інфікованих COVID-19

У бразильському Ріо-де-Жанейро підсвітили статую Христа Спасителя. Так місцева влада вирішила подякувати медперсоналу, який бореться проти коронавірусу в країні.

Також вшанували й пам'ять тих, хто помер від недуги. Нагадаю, Бразилія - друга у світі за кількістю інфікованих COVID-19. Хворих - майже півтора мільйона.