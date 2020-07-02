Христа Спасителя підсвітили на подяку медикам [ Редактировать ]
У бразильському Ріо-де-Жанейро підсвітили статую Христа Спасителя. Так місцева влада вирішила подякувати медперсоналу, який бореться проти коронавірусу в країні.
Також вшанували й пам'ять тих, хто помер від недуги. Нагадаю, Бразилія - друга у світі за кількістю інфікованих COVID-19. Хворих - майже півтора мільйона.
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