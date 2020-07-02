В Киеве отключат воду (адреса) [ Редактировать ]
В Киеве пройдут плановые отключения воды. Они коснутся ряда адресов. Причина - плановые работы и подключение нового дома к водопроводным сетям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:
С 2 июля 10:00 до 3 июля 6:00:
- ул. Дорогожицкая, 17,
- ул. Парково-Сырецкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,
- ул. Е. Телиги, 5А.
С 2 июля 10:00 до 17:00:
- ул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,
- переул. Редутный, 19/34.
С 2 июля 9:30 до 18:00:
- ул. Новомостицкая, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10
Вместе с тем, будет предоставлена автоцистерна с питьевой водой, которая будет расположена по ул. Парково-Сырецкая в районе домов 5, 7, 9.
Ранее мы писали о том, что в Крыму отказались просить у Зеленского воду.
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