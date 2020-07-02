За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 104 человек.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за все время эпидемии в столице COVID-19 обнаружили у 5242 человек, еще 11 погибли. При этом 1642 киевлянина смогли победить болезнь.

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Стала известна также возрастная статистика заболеваемости в столице:

57 женщин, возрастом от 19 до 94 лет;

40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;

7 детей – от 10 месяцев до 15 лет.

Отмечается, что наибольшее количество случаев коронавирусной иннфекции в Киеве зарегистрированы в Дарницком районе (18 человек), Днепровском районе (15 заболевших), Голосеевском и Святошинском районе (по 15 новых пациентов).

Ранее мы писали, что в Украине увеличилось количество случаев коронавирусной инфекции. В стране стало на 889 больше инфицированных.