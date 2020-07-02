В Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 104 человек.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за все время эпидемии в столице COVID-19 обнаружили у 5242 человек, еще 11 погибли. При этом 1642 киевлянина смогли победить болезнь.
За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Стала известна также возрастная статистика заболеваемости в столице:
- 57 женщин, возрастом от 19 до 94 лет;
- 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 7 детей – от 10 месяцев до 15 лет.
Отмечается, что наибольшее количество случаев коронавирусной иннфекции в Киеве зарегистрированы в Дарницком районе (18 человек), Днепровском районе (15 заболевших), Голосеевском и Святошинском районе (по 15 новых пациентов).
Ранее мы писали, что в Украине увеличилось количество случаев коронавирусной инфекции. В стране стало на 889 больше инфицированных.
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