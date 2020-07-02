Как будут штрафовать за отсутствие маски: названы суммы [ Редактировать ]
В четверг, 2 июля, глава Минздрава Максим Степанов разъяснил решение Кабмина о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.
Так, людей без масок будут штрафовать на 170-255 гривен, а владельцев заведений, в которых нарушают правила, - 3400-5100 гривен.
"Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят - и станет в соответствии законом. Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан", - сказал Степанов.
Напомним, что власти Киева приняли решение ужесточить карантин в столице.
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