В четверг, 2 июля, глава Минздрава Максим Степанов разъяснил решение Кабмина о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

Так, людей без масок будут штрафовать на 170-255 гривен, а владельцев заведений, в которых нарушают правила, - 3400-5100 гривен.

"Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят - и станет в соответствии законом. Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан", - сказал Степанов.

Напомним, что власти Киева приняли решение ужесточить карантин в столице.