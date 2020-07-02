Чому одні країни ЄС готові відкрити для нас кордони, а інші не пускають?

Хорватія, Чорногорія, Албанія, Туреччина, Єгипет - таким переліком країн поки що доведеться обмежитись українцям, плануючи відпустку цього літа. Чому одні країни ЄС готові відкрити для нас кордони, а інші не пускають? Розповість Олена Абрамович.

Варшава, Вроцлав, Краків - у напрямку Польщі, судячи з табло українських аеропортів, найбільше рейсів. Польська влада, як і обіцяла, з 1 липня відкрила небо для України. Щоправда, не для туристів і не надовго - поки що авіасполучення відновили лише на два тижні. А от Греція, попри попередні домовленості, відмовилась приймати українців на відпочинок. Бо Україну не внесли до "зелених списків" ЄС.

Роланд Фроденштайн, керівник відділу досліджень центру Wilfried Martens:

Важливо, що це лише рекомендації Ради ЄС для країн-членів. Але вони досі самі вирішують, як діяти. Німеччина сама визначає, які аеропорти відкривати, а які ні, Греція так само - кого з третіх країн приймати, а кого ні.

Проте здебільшого мова про можливість звузити списки. Італія, наприклад, вирішила поки що взагалі нікого з-поза ЄС не пускати. Якщо ж Греція спробує розширити перелік "зелених" країн, то може спровокувати закриття кордонів для греків усередині Шенгену.

Більше поля для маневрів має Хорватія. Країна не входить до шенгенської зони й може приймати українських туристів. Бо з Хорватії без прикордонного контролю до інших країн ЄС не полетиш. І поки що це єдина країна Євросоюзу, яка відчинила двері для українських туристів.

Роланд Фроденштайн, керівник відділу досліджень центру Wilfried Martens:

Щодо важливих поїздок, зокрема робочих, то рекомендації Ради ЄС їх узагалі не стосуються. Тобто підприємець з України, який має бізнес у Бельгії, зможе туди поїхати. Ці рекомендації лише щодо туристів.

Винятком стали також українські студенти - їм теж дозволили в'їзд до країн Євросоюзу. Як і тим, хто має посвідку на проживання, чи сезонним працівникам - вони отримали "зелене світло" ще в пік епідемії.

Що ж до поїздок на відпочинок, то поки що українським туристам будуть раді - окрім Хорватії, ще кілька країн за межами ЄС - це Чорногорія, Албанія, Туреччина та Єгипет.