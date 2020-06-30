В Бресте простились с 39-летним мастером спорта по пауэрлифтингу, многократным чемпионом и рекордсменом Беларуси Сергеем Кузнецовым. Об этом изданию TUT.BY сообщила супруга спортсмена Ольга Кузнецова.

Сергея госпитализировали 7 июня с воспалением легких. В больнице у него взяли тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Состояние Сергея ухудшилось, и 15 июня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ночью 27 июня он скончался в больнице. Причиной смерти Сергея стала "острая легочно-сердечная недостаточность". Похоронили "брестского зубра" 28 июня на Северном кладбище Бреста.

Сергей Кузнецов - рекордсмен Беларуси в жиме лежа. Его друзья спортсмена выложили видео, как он без экипировки поднял штангу весом 252,5 кг.

По официальным данным, за последние сутки в Беларуси выявлено 328 новых случаев COVID-19, 5 человек умерли. На 30 июня в Республике подтверждено 62 118 случаев коронавируса, 392 человека умерли.

Ранее сообщалось, что первой жертвой коронавируса в Беларуси стал заслуженный артист Виктор Дашкевич.