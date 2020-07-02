В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски по делу о коррупционных махинациях.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По информации, правоохранители обыскивают офисные помещения и места жительства людей, которые могут быть задействованы в данной схеме.

Сейчас эти факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по фактам хищения в особо крупных размерах или организованной группой, злоупотребления властью с тяжелыми последствиями и отмывания денег.

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