В Одессе проходят массовые антикоррупционные обыски [ Редактировать ]
В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски по делу о коррупционных махинациях.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По информации, правоохранители обыскивают офисные помещения и места жительства людей, которые могут быть задействованы в данной схеме.
Сейчас эти факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий.
Отмечается, что обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по фактам хищения в особо крупных размерах или организованной группой, злоупотребления властью с тяжелыми последствиями и отмывания денег.
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