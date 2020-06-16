Сотрудники СБУ выявили и задержали в Запорожье группировку наркодиллеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации, ежемесячно злоумышленники продавали наркопродукцию за 2 миллиона гривен.

Отмечается, что организаторы группировки ранее судимы и были арестованы спецподразделением СБУ во время очередной продажи товара.

Известно, что в ходе обысков правоохранители обнаружили 300 граммов метамфетамина, килограмм марихуаны, оборудование для фасовки психотропных веществ и банковские карты.

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