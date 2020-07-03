В пятницу, 3 июля, российские войска обстреляли населенный пункт Зайцевое на Донбассе. В результате минометного ведения огня погибла местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

Боевики в утреннее время открыли огонь из минометов калибра 82-мм по мирному населению. В результате чего погибла 80-летняя жительница Зайцевого.

В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей.

Только в июне 2020 года на фронте под обстрелами боевиков погибли четверо украинских военнослужащих. Столько же воинов отдали жизнь за родину и в мае. Жизни еще двоих унес несчастный случай во время учений, а командир танковой бригады умер из-за оторвавшегося тромба.