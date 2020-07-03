Премьер Франции подал в отставку [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июня, премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство. Об этом сообщает Le Figaro.
Решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу практически сразу.
"(Уходящий премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делам до назначения нового правительства", - сказано в сообщении.
Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым премьером и составом правительства.
Что касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".
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