В пятницу, 3 июня, премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство. Об этом сообщает Le Figaro.

Решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу практически сразу.

"(Уходящий премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делам до назначения нового правительства", - сказано в сообщении.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым премьером и составом правительства.

Что касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".