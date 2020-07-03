В Харькове усилили карантин [ Редактировать ]
В Харькове усилили некоторые карантинные ограничения. Рестораны и кафе будут работать до 22:00, также ограничат работу кинотеатров. Об этом сообщает KharkivToday.
Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Карантин в Харькове ужесточают из-за роста больных COVID-19. В области пятый день превышен один из показателей Минздрава - динамика заболеваемости.
"Есть предложение внедрения более жестких мер. Это касается прежде всего ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек. Кроме того, запретить работу заведений общественного питания, где нет летних площадок, кроме предоставления заказов на вынос", - заявил первый вице-мэр Игорь Терехов.
Он также предложил ограничить работу кафе и ресторанов до 22:00. По итогу все члены комиссии проголосовали "за" внедрение озвученных ограничений. Терехов попросил полицию проконтролировать выполнение карантинных норм.
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