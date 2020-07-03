Америка, не встигнувши відкритися після карантину, знову закручує гайки. В багатьох штатах або екстрено зупиняють полегшення санітарних обмежень, або запроваджують нові. І все через стрибок захворюваності. Але люди цього разу реагують кардинально по-іншому, куди безвідповідальніше. А Білий дім рапортує, що економіку таки змогли врятувати.

Але чого далі чекати? Дмитро Анопченко - про "американські рецепти"для людей і для бізнесу.

Флорида. Штат, де з початком літа починається масова міграція: із розпечених сонцем міст - на узбережжя, до океану. Тим, кому пощастило знайти місце на пляжі, не до "соціальної дистанції". Та й маски у лічених людей. Коли ти нарешті на відпочинку, хочеться забути і про вірус, і всі його атрибути!

Та статистику просто "роздувають"! Цей вірус не такий вже й смертельний, як кажуть. Він не страшніший за звичайний грип!

У світі щодня від діабету помирає більше людей, ніж від вірусу; серцеві напади забирають більше, ніж він. Тож якщо порівнювати… Чого із ним так запекло боротися?!

Поширена думка. Кого не запитай - скажуть те саме. Всі так втомилися від карантину, що вірити в небезпеку більше не хочуть. І це миттєво "підкоригувало"статистику.

Ці затори по шляху на стадіон - черга зовсім не на шоу. На арені проводять тести на коронавірус - лише тут роблять шість з половиною тисяч аналізів на день. І скаржаться, кількість "позитивних" різко підскочила. Загалом у Штатах 50 тисяч нових заражень щодоби!

Ентоні Фаучі, директор Національного інституту інфекційних захворювань США:

Вся країна ризикує. Я не здивуюся, якщо ми скоро вийдемо на показник у сто тисяч нових хворих на день. Тож я дуже схвильований!

Останні два тижні "коронавірусні дані" ростуть у 38 з п'ятдесяти штатів! Через це деякі з них вирішили не відновити роботу офісів і підприємств, а деякі - вирішили навіть посилити обюмеження.

Лос-Анджелес. І популярне у місті кафе, де на завтра жодного вільного столика не було - все заброньовано, аби День незалежності Америки відсвяткувати. А тепер усе скасували, обдзвонивши клієнтів із вибаченнями.

Щойно відкрив цей бізнес - сказали "закривайтесь". Тільки відкрився після карантину - знову закриватись! Не готовий до такого, стільки грошей витратив.

Під медичною маскою і не впізнати власника. Вінсент Кінн - голлівудський актор, зірка фільмів жахів і популярних бойовиків.

На гонорар від фільму Dragonwolf і відкрив кафе, де саме він головна реклама. Але, схоже, гроші на вітер. Через наказ губернатора штату закрити всі ресторани і бари, які лише два останні тижні і працювали.

Вінсент Кінн, голлівудський актор, власник кафе у Лос-Анджелесі:

Усіх, кого щойно найняв - маю тепер звільнити, і так соромно через це. Говорити - вибачте, йдіть додому, може за 2-3 тижні позвоню, а може й ні.

Країна величезна і через нові "коронавірусні обмеження" лише за цей неповний тиждень півтора мільйона американців знову звернулись по виплати з безробіття!

Хоча Дональд Трамп і заявив - критичну ситуацію щодо робочих місць, а її вже із Великою депресією порівнювали, йому вдалося владнати.

Дональд Трамп, президент США:

Ніколи такого ще не було, це рекорд! Американська економіка п'ять мільйонів робочих місць лише за червень повернула!

Протриматися частково допомогли гроші від держави - їх лише зараз, із закінченням карантину, припинили видавати. А до того на додачу до виплат із безробіття - люди отримували ще по 600 доларів щотижня!

А у Нью-Йорку домовились ще і заплющувати очі на дрібні порушення. Ось цей ресторанчик, як і решта, обслуговувати гостей в середині не має права, а літнього майданчик не було.

Пластикові стільці, наче я знову у В'єтнамі. Розставлю їх на проїжджій частині навколо і буде де сісти.

Частину тротуару відгородили. В Нью-Йорку із його шаленим ритмом це було б нереально, але карантин, а тепер уже й протести навіть місто Великого яблука частково паралізували. Дороги порожні тож поки працюватимуть просто неба.

От хоча б частково дозволили людям у приміщеннях обідати! Але ми не поспішаємо, адже не хочеться, поки ситуація не стабільна, стати частиною проблеми.

Та насправді проблема не лише в епідемії. Два в одному, зовсім як у рекламі, по планах відкритися після карантину вдарили і протести. І вже важко зрозуміти, що більше зашкодило. Але, на Бродвеї вирішили взагалі цьогоріч жодного шоу не відкривати. І кількість людей на сцені - тепер обмежена, і настрої геть не святкові. Радше - революційні.

Закриті вітрини, зачинені офіси й крамниці - це тепер реальність і для столиці.

І поки малий бізнес має величезні збитки, а багато ресторанчиків і кав'ярень тут, у Вашингтоні, й досі не можуть відкритися і все через протести є заклади, які, навпаки, процвітають. Адже вчасно підхопили і використали і цей тренд, і ці протестні настрої.

Стіни розписані граффіті, з якого усміхаються співак Принс та Барак і Мішель Обами. Просто біля входу (так, щоб усім було видно) - великий портрет Джорджа Флойда.

І все це натякає заходьте, купуйте, підтримуйте доларом. Не тільки "чорні життя" важливі. А й "чорний бізнес". Не подумайте - ці слова для пані Вірджинії жодним чином не образа, вона сама про свій заклад так гордо каже, уже пів століття підсмажуючи фірмові сосиски на грилі і згадуючи, кого тільки не годувала.

Вірджинія Алі, врятувала бізнес завдяки протестам:

У 1968 році - коли були подібні заворушення, Мартін Лютер Кінг тут сидів-обідав, а я із ним розмовляла.

А тепер, каже, знову хоче стати частиною історії; і навіть готова кілька столиків під штаб протестів віддати - хай лише їсти купують.

Зголоднів? Не давай гроші білим, залиш своїм агітує і власник сусідньої закусочної із назвою "ох і ах".

Оджи Еббот, збільшив прибутки за рахунок політичних активістів:

Я бачу тут все більше людей. Вони заходять і кажуть - і у вас поїм, бо підтримую протестний рух, а тому і "чорний бізнес". Навіть із передмість спеціально приїзджають!

Але це швидше виняток. Бо у жителів цього району навіть попри весь расовий патріотизм із грішми негусто. А на туристів, яких влітку традиційно тут дуже багато годі й розраховувати. Особливо, якщо санітарні обмеження знову повернуть. А до цього все йде.

А поки їм у столиці й робити нічого. Знамениті Смітсонієвські музеї - зачинені. На їх тлі хіба фотографуватися можна.

У художні галереї теж тільки от таких кумедних гостей і пускають - вони теж сумують у зоопарках без відвідувачів. Причому музейники сказали, що пінгвінам Моне не сподовався, а от біля Караваджо вся зграя стояла довго.

І з найближчих великих подій хіба що святкування Дня незалежності. Воно має бути масштабним, але як захистити сотні тисяч глядачів від вірусу, батьки міста ще вирішують.