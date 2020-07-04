В США случилась ужасная авиакатастрофа [ Редактировать ]
Фото: Фокус
В американском штате Юта разбился легкомоторный самолет.
Об этом пишет abc4.
По информации, трагедия унесла жизни семьи из 4 человек. Инцидент расследует Национальный совет безопасности на транспорте США совместно с Федеральным авиационным управлением.
Отмечается, что причины аварии в настоящий момент остаются неизвестными.
Читайте также, в Одессе легкомоторный самолет потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли пилоты.
по теме
Prev Next
02 июля 2020 17:25
В США поддержали законопроект о санкциях против Китая
Ограничения будут действовать на лиц, причастных к закону о нацбезопасности Гонконга
26 июня 2020 12:16
"Падение" коронавируса: найден способ уничтожить инфекцию в секунду
Ученые провели соответствующие исследования
23 июня 2020 12:16
Протесты в США: митингующие "напали" на памятник президенту
Полиция оказала демонстрантам отпор
23 июня 2020 11:00
Трамп обвинил бывшего президента в госизмене
Президент США вспомнил события 2016 года