В доме на Позняках спасли "пушистую жизнь" [ Редактировать ]
Во взорванном жилом доме на столичных Позняках спасатели достали из-под обломков кошку.
Об этом пишут "Дарницкие Вести".
По информации, через 2 недели после взрыва под завалами одной из квартир вытащили шотландскую вислоухую кошку Элис, хозяева которой вывешивали объявления о пропаже животного.
Только чудом можно назвать, что 5 минут назад на развалинах остатков дома на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы и когда надежд найти хоть кого-то живого вовсе не осталось - таки была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь!
Отмечается, что спасатели обнаружили пушистика под диваном взорванной квартиры, и тот без проблем вышел к своим ангелам-хранителям.
Фото: Facebook
Напомним, в киевском районе Позняки могоэтажку "разнесло" мощным взрывом. В результате трагедии погибли 5 человек.
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