Во взорванном жилом доме на столичных Позняках спасатели достали из-под обломков кошку.

Об этом пишут "Дарницкие Вести".

По информации, через 2 недели после взрыва под завалами одной из квартир вытащили шотландскую вислоухую кошку Элис, хозяева которой вывешивали объявления о пропаже животного.

Только чудом можно назвать, что 5 минут назад на развалинах остатков дома на Позняках, через 2 недели после взрыва, когда уже завершены все-все работы и когда надежд найти хоть кого-то живого вовсе не осталось - таки была спасена еще одна маленькая пушистая жизнь!

Отмечается, что спасатели обнаружили пушистика под диваном взорванной квартиры, и тот без проблем вышел к своим ангелам-хранителям.

Фото: Facebook

Напомним, в киевском районе Позняки могоэтажку "разнесло" мощным взрывом. В результате трагедии погибли 5 человек.