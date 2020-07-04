В Украине готовится новая волна "коронавирусных" больниц [ Редактировать ]
Минздрав Украины готовит к открытию медучреждения второй и третьей волны для принятия пациентов с коронавирусом.
Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
По его словам, наибольшая заполняемость больниц наблюдается в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.
В тех регионах, где большая заполняемость - это Закарпатская, Волынская и Ровенская области, мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных и ростом числа госпитализаций, который мы видим каждый день.
Отмечается, что количество заполненных коек в больницах Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных, находится на отметке 41-44%.
Читайте также, в МОЗ рассказали, что украинские медики стали меньше болеть COVID-19. Это связанно с тем, что в больницы поступает больше средств защиты.
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