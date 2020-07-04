Минздрав Украины готовит к открытию медучреждения второй и третьей волны для принятия пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, наибольшая заполняемость больниц наблюдается в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

В тех регионах, где большая заполняемость - это Закарпатская, Волынская и Ровенская области, мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных и ростом числа госпитализаций, который мы видим каждый день.

Отмечается, что количество заполненных коек в больницах Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных, находится на отметке 41-44%.

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