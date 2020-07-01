Медики заметили некоторые "национальные особенности" протекания коронавирусной инфекции. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На основе имеющихся статистических данных сделан вывод об одинаковых сроках исцеления пациентов с COVID-19 по всей стране.

В среднем течение болезни и средние цифры относительно длительности болезни одинаковые по всей стране. То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длиться дольше, а бессимптомно человек может болеть меньший срок. В то же время решение, что человек выздоровел, принимает непосредственно врач, в том числе обязательно на основе исследования методом ПЦР.

Таким образом средняя продолжительность коронавирусной болезни от момента заражения до полного выздоровления составляет около трех недель. Однако в зависимости от сложности ее течения этот срок может составлять 30-39 дней.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине поставил антирекорд по госпитализации.