В п'ятницю, 3 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про коронавірус в Україні та дав прогноз по захворюванності на найближчий час.

Чому у деяких лікарнях - зокрема, як повідомляють, у Києві та у західних регіонах - хворі вже лежать навіть у коридорах? Чи це правда взагалі? Та чи це вже ми підійшли до критичної межі в системі?

Якщо ми говоримо про Київ та Львівську область, то рівень заповненності ліжок складає відповідно більше 40%. Це лікарні першої хвилі, але ми відразу готуємось при заповненності більше 40% відсотків ліжок до розгортання лікарень другої хвилі. більше 50% ми спостерігаємо сьогодні на Закарпатті і на Волині, де ми почали розгортати лікарні другої хвилі.

Деякі лікарні заповнюються більше, деякі менше, і відразу ми корегуємо і надаємо відповідні завдання місцевим органам влади, щоб вони корегували маршрути пацієнтів в ті лікарні, де можуть вчасно і якісно надавати медичну допомогу.

А якщо ситуація з коронавірусом ще ускладниться, то чи вистачить - головне - медичних спеціалістів для всіх, хто цього потребуватиме? Чи є у вас план на випадок такого найгіршого сценарію?

Звичайно він є і за 3 місяці, коли я перебуваю на чолі міністерства ми дуже ретельно підготували нашу медичну систему. Загальна кількість ліжок першої хвилі складає на сьогоднішній день близько 24 000 по Україні.

І наші лікарі, і наші схеми лікування достатньо ефективні. Можна подивитись на рівень смертності, який набагато менший ніж в деяких розвинутих країнах. Ми звичайно готуємось відразу до такого найгіршого варіанту щодо надання медичної допомоги нашим хворим на коронавірус.

Чи вірите ви, що справді вдасться переконати українців дотримуватися хоча б базових вимог для захисту себе, як то носіння маски, дотримання дистанції між людьми та дезинфекція? Ми ж бачимо, що більшість людей у більшості випадків не робить цього.

Я вірю в те, що все ж таки якщо довго стукатись, а я це роблю кожного ранку, під час кожного ефіру... Я розповідаю, що коронавірус - це дуже важка хвороба і треба захищатись і розповідаю, як саме. Це ж не важко одягнути маску або дотримуватись соціальної дистанції. І звичайно в тому числі включаються і механізми контролю.

Я з вами погоджусь, головне - це свідомість наших громадян. І нарешті припинити легковажно ставитись до свого здоров'я та своїх близьких, батьків, тому що там, де летальні випадки - це в основному люди, які входять до групи ризику. Це дуже небезпечно.

Чи допускаєте ви повернення до жорсткого карантину на всій території країни, включно з зупинкою транспорту? Якщо так, то за яких умов?

Я б не користувався термінологією "когось лякати". Наше завдання чесно говорити, що в нас відбувається на сьогоднішній день і куди ми рухаємось. Якщо ми подивимось, то у нас збільшення кількості хворих відбулось майже в 2 рази. Збільшується кількість госпіталізованих людей, хворих пневмонією. І, звичайно, якщо і далі ми будемо рухатись по такій траекторії і буде надалі збульшуватись кількість хворих, то ми, перебуваючи в умовах адаптивного карантину, говоримо про посилення обмежувальних заходів на території тієї чи іншої області. Яка це буде кількість областей, залежить від епідситуації в кожному регіоні.