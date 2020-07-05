Тигрица убила сотрудницу зоопарка в Цюрихе [ Редактировать ]
В швейцарском Цюрихе амурская тигрица напала на сотрудницу зоопарка. Медикам, которые прибыли на место инцидента, не удалось спасти жизнь 55-летней женщина, сообщает The Guardian.
Трагедия произошла в субботу, 4 июня. Хищник атаковал сотрудницу зоопарка, когда она находилась в вольере. Сотрудники зоопарка, сбежавшиеся по сигналу тревоги, смогли отвлечь тигрицу по имени Ирина от своей жертвы. Пострадавшую забрали из вольера, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Свидетелями происшествия стали десятки посетителей зоопарка. Полиция проводит расследование. Правоохранители выясняют, почему сотрудница и тигр оказались в вольере одновременно.
В зоопарке Цюриха в настоящее время содержатся два амурских тигра - самка Ирина в возрасте примерно пяти лет и самец Шаян, которому четыре с половиной года.
Зоопарк Цюриха, который только недавно открылся после карантина, из-за трагедии будет закрыт в воскресенье.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Нью-Йорка тигрица заболела COVID-19.
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