Тигр напал на автобус с туристами (видео) [ Редактировать ]
В Индии, в штате Чхаттисгарх, в джунглях тигр начал гнаться за автобусом с туристами и напал на него. Внимание хищника привлекла торчащая из транспортного средства занавеска. Об этом сообщает Daily Mail.
Погоню большой кошки за куском ткани запечатлел один из туристов, находящихся в автобусе.
Тигр бежит за волочащейся по земле занавеской и, в конце концов, ему ненадолго удается ее схватить.
Реакция пассажиров в салоне - разная. Слышно, что кто-то смеется, кто-то кричит от страха, а кто-то, паникуя, просит водителя ехать быстрее.
В итоге автобус набрал скорость и оторвался от преследователя.
Ранее сообщалось о том, что под Сумами нашли мешки с мертвыми животными. А в Киеве на частной территории Tiger Paradise Club полиция обнаружила шесть тигров, над которыми жестоко поиздевались.
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