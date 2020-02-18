В Индии, в штате Чхаттисгарх, в джунглях тигр начал гнаться за автобусом с туристами и напал на него. Внимание хищника привлекла торчащая из транспортного средства занавеска. Об этом сообщает Daily Mail.

Погоню большой кошки за куском ткани запечатлел один из туристов, находящихся в автобусе.

Тигр бежит за волочащейся по земле занавеской и, в конце концов, ему ненадолго удается ее схватить.

Реакция пассажиров в салоне - разная. Слышно, что кто-то смеется, кто-то кричит от страха, а кто-то, паникуя, просит водителя ехать быстрее.

В итоге автобус набрал скорость и оторвался от преследователя.

Ранее сообщалось о том, что под Сумами нашли мешки с мертвыми животными. А в Киеве на частной территории Tiger Paradise Club полиция обнаружила шесть тигров, над которыми жестоко поиздевались.