Массовая драка в Киеве: Зеленский назвал ответственных за инцидент [ Редактировать ]
Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову в связи с массовой дракой и стрельбой в центре Киеве, которая произошла в одном из столичных клубов Киева. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Президент Украины потребовал от силовых органов - обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.
Нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в частности с применением насилие, вызывают серьезную обеспокоенность. Требую принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого
А также, он отметил, что ответственными за эту работу являются: генеральный прокурор Ирина Венедиктова и министр внутренних дел Арсен Аваков,.
Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины
Напомним, 4 июня в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.
Как мы ранее сообщали, полиция задержала 10 участников драки со стрельбой на столичной Бессарабке.
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