Обострение конфликта с Россией произойдет уже в этот вторник - политолог [ Редактировать ]
Реакции Украины и России от последнего саммита в нормандском формате существенно разнятся. 3 июля в Берлине состоялась встреча в нормандском формате, в которой участвовали политические советники Украины, Франции, Германии и России. В ходе нее стороны в очередной раз пытались обсудить условия мирного соглашения и приблизить страны к проведению нового саммита в Берлине, сообщают "Украинские новости".
"Что привело к войне, которая начнётся 7 июля и о которой мы пока не знаем и не ждём? Привела последняя "Нормандская" встреча в Берлине. Россияне заявили, что Украина не выполнила ни одно из своих условий из той понятийки, которую подписали между собой Ермак с украинской и Козак с российской стороны", - заявил политтехнолог Владимир Петров.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак вчера подчеркнул, что встреча в Берлине "приблизила нормандский саммит", а российская позиция выглядела менее оптимистичной. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, в частности, отметил отсутствие прогресса в обсуждении с Украиной изменения в законе "об особом статусе Донбасса". В то же время не раскрыл детали вчерашних переговоров и президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что на тезис о скорейшем внесении изменений в Конституцию Украины глава государства ответил, что "никто от Украины ничего не может требовать".
По словам политтехнолога Владимира Петрова, руководитель Офиса президента оказался для них не таким простым и понятным как они думали. Ни для кого не секрет, что базовым скилом, из-за которого Ермака поставили руководить Офисом, была озвученная им возможность вернуть в Украину мир. Политические и социальные связи Ермака должны были обеспечить Кремлю в лице Козака максимально понятные дискуссию и процесс установления перемирия.
"Но "щит президента" преподнес России патриотический сюрприз, демонстративно "кинув" лично Путина", - заявил Владимир Петров.
Напомним, переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина - ОБСЕ - Россия) и "Нормандской четверки" (Украина - Германия - Франция - Россия).
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал дату "нормандской встречи".
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