В Ізраїлі поліція починає спеціальну операцію щодо обмеження скупчень громадян і контролю за дотриманням вимог МОЗ. Спецслужби отримали повноваження стежити за хворими. Детальніше розповість Антон Готліб.

Національний центр безпеки заявляє прямо - ситуація вийшла з-під контролю. Тисяча хворих в день, в лікарнях знову відкриті інфекційні відділення, які були законсервовані наприкінці весни, коли перша хвиля пішов на спад. На карантин закрилися 250 навчальних закладів, серед вчителів та учнів сотні тих, що заразилися.

Спочатку здавалося, що різке зростання кількості хворих напряму пов'язане зі збільшенням кількості проведених тестів. Але дані з лікарень і збільшення числа "тяжких" пацієнтів свідчать - це повторний спалах, який стався через послаблення карантину.

В уряді тривають запеклі суперечки - МОЗ наполягає на загальнонаціональному карантині, як це було в лютому-березні. Міністерства економіки та фінансів категорично проти - на їхню думку, це доб'є економіку, яка і так тріщить по швах. 60 тисяч підприємців досі без роботи. Серед найманих працівників - близько мільйона в неоплачуваних відпустках.

Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Це не питання здоров'я або економіки, тому що серйозна шкода здоров'ю завдає серйозної шкоди економіці. Ми теж змушені вжити заходів. Я визначив нашу політику, коли ми відкрили економіку в період згасання хвороби. Я сказав, що тут діє принцип акордеона - ви розгортаєте міхи, і якщо бачите, що хвороба повертається і поширюється, ви стискаєте їх. Це не відступ, це політика кожної нормальної країни.

Після тривалих дискусій карантинні обмеження все ж вирішили відновити. Не можна проводити масові заходи за участі більш ніж п'ятдесят людей, молитви не більше, ніж 20. Поліція почала національну операцію "карантин". За відсутність масок щодня виписують кілька тисяч штрафів. Особлива увага до масових скупчень людей. Кнесет ухвалив спеціальний закон, що продовжує повноваження Служби безпеки стежити за телефонами заражених.

Юрій Ранков, директор медичного департаменту першого медичного центру м. Тель-Авів:

Это еще не вторая волна. Пресловутая вторая волна, которую все ждали. Это нарушение карантинных норм, это не ношение масок, несоблюдение социальной дистанции. Я считаю, что это недоработка органов здравоохранения, которые не смогли донести до людей всю серьезность ситуации.

Із "зеленого" списку держав, які демонстрували найбільші успіхи в боротьбі з коронавірусом, Ізраїль перемістився в червону зону. За оцінками експертів, серед розвинених країн тут найсерйозніший повторний спалах хвороби.