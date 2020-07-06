В США над озером произошла жуткая авиакатастрофа [ Редактировать ]
В американском штате Айдахо в воздухе над озером Кер д’Ален столкнулись два легкомоторных самолета.
Об этом пишет CNN.
По информации, в результате столкновения погибли 8 человек.
Восемь человек считаются погибшими после столкновения двух самолетов над озером Кер д'Ален в Айдахо.
Отмечается, что воздушные суда будут подымать на поверхность и выяснять причины ужасного инцидента.
Ранее мы писали, что в одном из американских штатов случилась авиакатастрофа, в результате которой погибла целая семья.
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