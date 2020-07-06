В американском штате Айдахо в воздухе над озером Кер д’Ален столкнулись два легкомоторных самолета.

Об этом пишет CNN.

По информации, в результате столкновения погибли 8 человек.

Восемь человек считаются погибшими после столкновения двух самолетов над озером Кер д'Ален в Айдахо.

Отмечается, что воздушные суда будут подымать на поверхность и выяснять причины ужасного инцидента.

Ранее мы писали, что в одном из американских штатов случилась авиакатастрофа, в результате которой погибла целая семья.