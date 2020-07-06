Ночь поэзии и музыка нон-стоп: львовский форум издателей состоится онлайн [ Редактировать ]
Львовский международный BookForum состоится в онлайн-формате с 16 по 20 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
"Новая реальность диктует новые правила. 16-20 сентября Львовский международный BookForum традиционно станет глобальным площадкой для обсуждения общественно важных тем, однако впервые - в онлайн-формате", - говорится в сообщении.
Фокусная тема фестиваля - "Перепись населения: знать, кто мы есть". В программу входят 15 тематических кластеров и спецпроектов.
Среди нынешних участников - авторы из Украины, 20 иностранных гостей из 15 стран, лауреаты и номинанты Букеровской премии, Гонкуровской премии, Национальных выборов читателей и критиков.
Отмечается, что одним из главных событий станет трансляция Ночи поэзии и музыки нон-стоп с участием украинских поэтов и музыкантов со всего мира.
Ранее сообщалось, что Венецианский фестиваль пройдет по плану.
Также мы писали о том, что в Чехии устроили арт-фестиваль в необычном формате.
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