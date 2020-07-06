Львовская область ослабляет карантин [ Редактировать ]
В понедельник, 6 июля, в Львовской областной государственной администрации заявили, что Львовская область готова к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Последние данные свидетельствуют о том, что Львовская область не является регионом со значительным распространением коронавируса.
Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить карантин в области уже с 7 июля. Однако, ограничения могут снова ужесточить, если ситуация ухудшится.
Уже завтра во Львовской области смогут возобновить работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. Также разрешат проводить религиозные мероприятия, но с ограниченным количеством участников.
Кроме того, в области проверят готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.
Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то садики всех форм собственности могут быть открытыми в рамках следующего этапа ослабления карантинных ограничений.
Ранее мы писали о том, что во Львове коронавирус "сорвал" учителям ВНО.
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