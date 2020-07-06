Под Киевом мужчины убили и закопали знакомого [ Редактировать ]
В Киевской области полиция задержала трех мужчин. Они убили своего знакомого и закопали на кладбище. б этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
На днях в полицию обратилась жительница города Вышгород и сообщила, что придя на кладбище, она обнаружила на могиле сына свежий грунт.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили "подхороненное" тело молодого человека. В ходе проведения первоочередных следственных розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастны мужчины 19, 45 и 46-летнего возраста.
Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными.
В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления. В полиции сообщили, что троих жителей Винницкой и Черниговской областей, один из которых неоднократно судимый, работники Вышгородского отдела полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждены два уголовных производства по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений.
Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
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