У США вирують масштабні лісові пожежі, майже 50 осередків займання по усій країні. У семи штатах оголосили "червоний" рівень небезпеки: це в Орегоні, Неваді, Аризоні, Юті, Колорадо, Вайомінгу та Каліфорнії.

В останньому штаті ситуація найскладніша: у Лос-Анджелесі полум'я охопило майже чотириста п'ятдесят гектарів сотні тамтешніх мешканців евакуювали.

Палає і в Сан-Франциско там стихія уразила близько 400 гектарів. Ситуацію ускладнює аномальна спека та шквальний вітер. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих від стихії.