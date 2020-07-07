У США вирують лісові пожежі [ Редактировать ]
У США вирують масштабні лісові пожежі, майже 50 осередків займання по усій країні. У семи штатах оголосили "червоний" рівень небезпеки: це в Орегоні, Неваді, Аризоні, Юті, Колорадо, Вайомінгу та Каліфорнії.
В останньому штаті ситуація найскладніша: у Лос-Анджелесі полум'я охопило майже чотириста п'ятдесят гектарів сотні тамтешніх мешканців евакуювали.
Палає і в Сан-Франциско там стихія уразила близько 400 гектарів. Ситуацію ускладнює аномальна спека та шквальний вітер. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих від стихії.
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