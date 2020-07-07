Лісосмуги на дрова. На Миколаївщині поступово зникають дерева, висаджені по периметру полів для захисту від суховіїв. Ними опікуватися - немає кому. Подробиці в наступному сюжеті.

"60 років тому тут була висаджена дворядна лісосмуга, якої сьогодні вже немає. Залишилося пару дерев. Ми бачим це на лице".

Про те, що колись сільське поле оточувала лісосмуга, пам'ятають, напевно, лише старожили. А як вона зникла, легко можна здогадатися. Дерева просто вирубують. І йдуть не лише по безкоштовні дрова.

Андрій Добровольський, директор Миколаївської дослідної станції зрошувального землеробства НААН України:

Вот залишок пенька дуба. Ми зараз у дубовій посадці. Ми розуміємо, що дуби пиляють не прості селяни, а пиляють, щоб експортувати продукцію. Тому що залишилися всі гілки остатки.

Схеми масового спилу давні та добре відпрацювані: зловмисники працюють подалі від траси, найчастіше взимку, або під прикриттям негоди.

Ірина Мошенська, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екоінспекції Миколаївської області:

Впродовж 1 півріччя 2020 було складено 33 протоколи про адмінпорушення. До правоохоронних органів направлено 15 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення. Розраховано шкоду навколишньому середовищу на 2 164 045 грн.

Андрій Добровольський розповідає: вирубка дерев у лісосмугах - пів біди. Порослі чагарником, ці місця поступово перетворюють на звалища. А між тим, головна функція лісосмуг - захищати поля від пересихання і суховіїв. Це один з важливих чинників ефективного сільського господарства. Особливо, в умовах нестачі опадів.

Лариса Андрійченко, вчений секретар Миколаївської дослідної станції зрошувального землеробства НААН України:

Теряется за сутки до 50 тон влаги из почвы. Первое: иссушается почва, второе - верхний плодородный слой почвы тоже выдувается.

Стан лісосмуг на Миколаївщині, незадовільний - звітують в обласному управлінні екології. Більшість дерев насаджували ще за радянських часів. Але в умовах незалежної України - лісосмуги загубили власників, чи то під час передачі сільгоспземель в оренду, чи то в приватну власність.

Дмитро Мац, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА:

Площадь, по данным наших админединиц, 26, 5 тысяч. В Геокадастре числится порядка 30 тыс. га. Это явно меньше, чем по учету. Это означает, что часть лесополос уже вырублена, распахана и, скорее всего, засеяна.

Торішні зміни до Земельного кодексу передбачили, що лісосмуги мають перейти до власності громад. Але ті брати їх на баланс не поспішають: вільних грошей на інвентаризацію насаджень, та власне догляд і охорону - в більшості ОТГ просто немає.