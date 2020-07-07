Відомо про щонайменше сімох загиблих, ще 46 травмованих

У Колумбії люди поплатилися власним життям за крадіжку. Вони зливали паливо з перекинутої автоцистерни обабіч траси, втім, автівка вибухнула.

Відомо про щонайменше сімох загиблих, ще 46 - травмованих. У деяких з них опіки майже усього тіла.

Наразі місцева влада запросила військових гелікоптер аби доставити критичних пацієнтів у спеціалізовані медзаклади.