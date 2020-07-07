У Новій Каховці горіла п'ятиповерхівка

У Новій Каховці згоріла п'ятиповерхівка. Займання сталося в одній з квартир на останньому поверсі. Полум'я швидко поширилося на даху за лічені хвилини повністю охопило усю площу покрівлі. Вогонь вдалося стримати лише за дві години