У Венесуелі загорівся нафтопереробний завод [ Редактировать ]
На північному заході Венесуели зайнявся нафтопереробний завод. Підприємство належить державній нафтогазовій компанії Petroleos de Venezuela, найбільшому виробникові пального в країні.
Інцидент зафільмували очевидці. За інформацією місцевих ЗМІ, вогню передували кілька вибухів, втім, офіційна влада - цю версію не підтвердила. Нині полум'я локалізували, постраждалих немає.
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