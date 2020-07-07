Превышен критический показатель: Шмыгаль заявил о ситуации с коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 7 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания в Офисе президента заявил, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения.
Ранее в Минздраве заявляли, что показатель выше 60 на 100 тысяч разработан для определения о проведении внешнего независимого оценивания. Но в случае его превышения тотальный карантин вводить не будут.
При этом он отметил, что такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например в Винницкой области, Закарпатье, а также в Киеве.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония.
Также Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больницы, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватку врачей.
Также президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Особенно важен этот учебный год для первоклассников.
Сам Зеленский подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы" Охматдит", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.
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