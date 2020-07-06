В Ухане образцы нового типа коронавируса хранили 7 лет [ Редактировать ]
После того, как на шахте на юго-западе Китая шесть горняков заболели тяжелой пневмонией, образцы вируса были отправлены в лабораторию Уханя. Ученые Уханьского института вирусологии хранили образцы нового типа коронавируса 7 лет.
Об этом говорится в расследовании The Sunday Times, передает Bloomberg.
Трое из зараженных горняков скончались, и наиболее вероятной причиной этого стал коронавирус, сообщает издание со ссылкой на медика, руководитель которого работал в отделении неотложной помощи, где лечили пациентов.
Кроме того, в описании COVID-19 в докладе, который вышел в феврале 2020 года, сказано, что он на 96,2% похож на образец коронавируса RaTG13, полученный в 2013 году. Именно он был найден в шахте.
В мае директор Института вирусологии Уханя заявил, что в лаборатории нет живой копии вируса RaTG13, поэтому распространение вируса от них невозможно.
Ранее сообщалось, что в Украине приумножилось количество больных пневмонией.
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