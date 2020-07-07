Какой популярный напиток снижает риск смерти [ Редактировать ]
Ученые развеяли главный миф о том, что кофе является вредным напитком. Согласно результатам научного исследования, этот бодрящий напиток может принести большую пользу, пишет "РБК-Украина".
Ученые связывают кофе со снижением риска ряда заболеваний, таких как: сахарный диабет 2 типа, болезни сердечно-сосудистой системы, рак предстательной железы.
Исследование, проведенное учеными Медицинского института Кек при Университете Южной Калифорнии, подтвердило: употребление 2-4 чашек в день снижает риск смерти на 18% по сравнению с людьми, которые кофе не пьют.
Также в кофе содержится огромное количество антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, тем самым защищая здоровые клетки организма.
Кроме того, кофе:
- снижает вероятность появления камней в желчном пузыре и почках
- уменьшает риск заболевания раком толстой кишки
- улучшает настроение и снижает вероятность клинической депрессии
- предупреждает цирроз печени и болезнь Паркинсона
- стимулирует работу сердца и активизирует обмен веществ
- улучшает кровоснабжение и работу почек
- положительно влияет на работу легких и снижает частоту приступов астмы
- содержит витамин РР и минеральные вещества
- повышает выносливость
- помогает преодолевать сонливость
- улучшает память и способность к концентрации внимания.
Ранее мы писали о том, почему в жару опасно пить алкогольные напитки.
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