В ближайшие дни все пострадавшие от взрыва жители дома на Позняках получат материальную помощь в размере 20 миллионов гривен. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во вторник, 7 июля, в Telegram-канале.

Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры.

На ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Для приобретение минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 тысячи гривен; для трехкомнатной квартиры - 140 тысяч гривен.

Как заявил мэр Киева, материальную помощь от города - от 50 до 100 тысяч гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни, выплаты получат все.

Как сообщает пресс-центр Кличко, фонд "Будущее Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов.

Напомним, ранее Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья.

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